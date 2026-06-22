Info Terbaru soal Roy Suryo dan Dokter Tifa, Sudah Enggak di RS

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini informasi terbaru mengenai Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau yang akrab dipanggil Dokter Tifa.

Pada hari ini Senin 22 Juni 2026, kedua tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait perkara ijazah Jokowi itu keluar dari RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Keluar dari RS, Roy Suryo dan Dokter Tifa langsung dibawa ke Polda Metro Jaya, Senin pagi.

Roy dan Tifa keluar dari gedung rawat inap RS Polri sekitar pukul 06.40 WIB.

Roy mengenakan batik lengan panjang bernuansa coklat.

Dokter Tifa berpakaian hitam dengan baju tahanan oranye. Keduanya langsung dibawa masuk ke mobil tahanan Polda Metro Jaya.

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"Allahuakbar, Allahuakbar," kata Roy Suryo sambil mengepalkan tangan ke atas saat keluar dari ruang rawat inap RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin.

Selanjutnya, keduanya dijadwalkan menjalani proses pelimpahan tahap II sebagai bagian dari penanganan perkara yang telah bergulir selama kurang lebih setahun.