Info Terbaru soal Seleksi CPNS 2026, Tidak Ada Formasi Guru

jpnn.com - KOTA JAMBI – Berikut ini info terbaru terkait seleksi CPNS 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Hingga saat ini memang belum ada kepastian kapan pendaftaran CPNS 2026 akan dibuka.

Namun, Pemkot Jambi sudah mengusulkan 330 formasi CPNS 2026, guna memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Usulan formasi CPNS 2026 dari Pemkot Jambi telah disampaikan kepada pemerintah pusat.

Saat ini pemkot masih menunggu persetujuan resmi terkait jumlah kuota final untuk daerah.

"Kami belum mengetahui berapa jumlah formasi yang nantinya disetujui oleh pusat," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi Rizalul Fikri di Jambi, Rabu (17/6).

Ia menjelaskan, sebanyak 330 formasi yang diajukan tersebut diperuntukkan bagi berbagai sektor di lingkungan pemerintah kota setempat.

Namun, jumlah formasi yang diusulkan belum tentu disetujui seluruhnya karena pemerintah pusat akan mengecek kebutuhan riil aparatur di setiap daerah terlebih dahulu.