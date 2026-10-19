Info Terbaru Tanggal Pencairan TPG Guru Honorer, Jangan Ditahan-tahan

jpnn.com - MATARAM – Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non-ASN yang sempat macet empat bulan ditargetkan mulai ditransfer ke rekening penerima pada hari ini Senin 19 Oktober 2026.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani.

"Kepastian ini disampaikan setelah adanya koordinasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Keuangan, dan Komisi X DPR RI," ujarnya di Mataram, Senin.

Dia menegaskan bahwa anggaran TPG tersebut telah tersedia, sehingga proses pencairan harus segera direalisasikan.

Lalu Hadrian mengingatkan agar hak para guru tidak tertunda tanpa alasan yang jelas.

"Anggarannya sudah ada. Tolong, jangan ditahan-tahan karena ini kebutuhan bagi guru-guru kita dan hak mereka untuk menerima itu," tegas Lalu Hadrian.

Ia mengungkapkan dirinya telah menerima informasi dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah siap.

"Kemarin saya ditelepon oleh Dirjen Anggaran, menyampaikan malam lalu SP2D-nya sudah siap. Insya Allah Senin cair di rekening penerima," ujar anggota DPR RI dari Dapil NTB 2 Pulau Lombok ini.