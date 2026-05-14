Info Terkini WHO soal Dampak Hantavirus
jpnn.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan tidak ada kematian baru akibat wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar yang dilaporkan sejak 2 Mei.
Sementara itu, Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut risiko kesehatan masyarakat global tetap rendah.
Dala sebuah unggahan di akun media sosial X, Ghebreyesus menyampaikan bahwa total 11 kasus telah dilaporkan ke badan tersebut hingga 12 Mei.
Menurut Ghebreyesus, delapan dari kasus tersebut telah dikonfirmasi secara laboratorium sebagai infeksi yang disebabkan virus Andes.
Hantavirus adalah penyakit langka yang biasanya ditularkan melalui hewan pengerat yang terinfeksi atau kotorannya.
Meski strain yang bertanggung jawab atas wabah ini, virus Andes, juga dapat menyebar antarmanusia melalui kontak dekat yang berkepanjangan, seringkali di lingkungan tertutup.
Dia menambahkan bahwa satu kasus tambahan masih dalam pengujian laboratorium lebih lanjut.
"WHO terus menilai risiko terhadap populasi global sebagai rendah," kata Ghebreyesus.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan tidak ada kematian baru akibat wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar yang dilaporkan sejak 2 Mei.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Waspada Hantavirus, Dinkes Sumsel Minta Warga Tingkatkan Kebersihan Lingkungan
- WNA di Jakarta yang Kontak Erat Hantavirus Kapal Pesiar Dinyatakan Negatif
- 23 Kasus Hantavirus di Indonesia, 2025 Paling Tinggi
- Komisi IX Sebut Pemerintah Sudah On The Track Sosialisasi Hantavirus
- Kasus Campak di RI Lebih Darurat Ketimbang Hantavirus
- Kapal Pesiar SH Minerva Tiba di Jayapura, Bea Cukai Optimalkan Pengawasan & Pelayanan