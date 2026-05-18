Infobrand Forum 2026 Soroti Pentingnya Integrasi AI dalam Inovasi Bisnis
jpnn.com, JAKARTA - Pengajar dan peniliti Global Business Marketing Binus Business School Wahyu Tri Setyobudi membagikan perspektif mengenai urgensi inovasi bagi sebuah perusahaan.
Terutama, yang berpusat pada pelanggan serta bagaimana adopsi teknologi AI menjadi katalis untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi pertumbuhan perusahaan.
Wahyu yang juga Founder Inspark Indonesia menyatakan inovasi sebuah keharusan di tengah disrupsi teknologi dan perubahan perilaku konsumen.
Hal tersebut disampaikan dalam The 38th Infobrand Forum 2026 yang digelar Infobrand.id bersama Tras n Co Indonesia di Lumire Hotel & Convention Center, Jakarta.
Menurut Wahyu, perusahaan harus mampu meningkatkan standar inovasi dari sekadar ‘baik’ menjadi ‘superior’.
Dia menekankan pemanfaatan AI membuka peluang besar untuk mencapai efisiensi, akurasi, dan personalisasi yang belum pernah ada sebelumnya.
Pada kesempatan yang sama, CEO Infobrand.id, Susilowati Ningsih menyampaikan forum kali ini diharapkan dapat memberikan wawasan aplikatif bagi para pemimpin bisnis untuk mengintegrasikan AI dalam strategi inovasi perusahaan.
Bukan hanya untuk mempercepat proses, tetapi juga untuk menciptakan dampak yang lebih besar bagi konsumen dan pasar.
The 38th Infobrand Forum 2026 menyoroti pentingnya integrasi AI dalam inovasi bisnis bagi sebuah perusahaan.
