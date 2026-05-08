InfoEkonomi.ID Kembali Gelar Top Digital Public Relations Award 2026

jpnn.com - InfoEkonomi.ID bekerja sama dengan TRAS N CO Indonesia kembali menghadirkan ajang bergengsi 8th TOP DIGITAL PUBLIC RELATIONS AWARD 2026.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap perusahaan yang dinilai sukses mengimplementasikan strategi digital public relations secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Ajang ini menyasar perusahaan BUMN, anak usaha BUMN, BUMD, serta sektor keuangan yang mampu memanfaatkan digital PR untuk menciptakan persepsi positif.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian Info Ekonomi Forum 2026 bertajuk “Digital PR Strategy: Managing Narrative, Crisis, and Reputation in Real-Time Era.”

CEO InfoEkonomi.ID, Arief Munajad menegaskan bahwa PR adalah kunci utama dalam memenangkan persepsi di tengah banjir informasi digital.

“Di era real-time, opini publik terbentuk dalam hitungan detik dan potensi krisis dapat muncul kapan saja. PR berperan penting dalam mengelola narasi dan merespons dinamika secara adaptif,” ujar Arief dalam keterangannya, Jumat (8/5).

Menurut Arief, kemampuan mengelola narasi dan kecepatan respons yang didukung akurasi informasi adalah faktor utama untuk membangun kepercayaan publik.

Sementara itu, CEO TRAS N CO Indonesia, Tri Raharjo menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil riset komprehensif menggunakan metode TOP DIGITAL PR INDEX 2026.