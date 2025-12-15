Informasi dari Dede soal Ridwan Kamil dan Atalia Praratya

jpnn.com - BANDUNG - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Atalia Praratya menggugat cerai suaminya; mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Panitera Pengadilan Agama Bandung Dede Supriadi tak membantah informasi tersebut dan mengatakan perkara gugatan cerai tersebut telah resmi terdaftar dan kini memasuki tahapan awal persidangan.

“Informasinya benar, perkara tersebut sudah masuk dan akan mulai disidangkan minggu ini,” kata Dede di Bandung, Senin (15/12).

Dia menyampaikan bahwa gugatan didaftarkan oleh Atalia Praratya melalui kuasa hukumnya dan agenda sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada pekan ini.

Pihak pengadilan belum bersedia mengungkapkan secara terperinci materi gugatan maupun nomor perkara yang terdaftar.

“Nomor perkaranya saya lupa, yang jelas gugatan sudah didaftarkan dan sidang perdana diagendakan dalam waktu dekat,” katanya.

Dede menegaskan bahwa PA Bandung akan memfasilitasi proses hukum tersebut secara profesional dan tertutup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hingga Senin siang, belum ada pernyataan resmi dari Atalia Praratya maupun Ridwan Kamil. (antara/jpnn)