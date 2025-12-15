Informasi dari Dede soal Ridwan Kamil dan Atalia Praratya
jpnn.com - BANDUNG - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Atalia Praratya menggugat cerai suaminya; mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Panitera Pengadilan Agama Bandung Dede Supriadi tak membantah informasi tersebut dan mengatakan perkara gugatan cerai tersebut telah resmi terdaftar dan kini memasuki tahapan awal persidangan.
“Informasinya benar, perkara tersebut sudah masuk dan akan mulai disidangkan minggu ini,” kata Dede di Bandung, Senin (15/12).
Dia menyampaikan bahwa gugatan didaftarkan oleh Atalia Praratya melalui kuasa hukumnya dan agenda sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada pekan ini.
Pihak pengadilan belum bersedia mengungkapkan secara terperinci materi gugatan maupun nomor perkara yang terdaftar.
“Nomor perkaranya saya lupa, yang jelas gugatan sudah didaftarkan dan sidang perdana diagendakan dalam waktu dekat,” katanya.
Dede menegaskan bahwa PA Bandung akan memfasilitasi proses hukum tersebut secara profesional dan tertutup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Hingga Senin siang, belum ada pernyataan resmi dari Atalia Praratya maupun Ridwan Kamil. (antara/jpnn)
Dede mengaku ada sesuatu yang dia lupa terkait Ridwan Kamil dan Atalia Praratya itu. Ah, yang benar?
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Apa Alasan Atalia Gugat Cerai Ridwan Kamil?
- Belum Selesai Kasus Lisa Mariana, Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia Praratya
- 3 Berita Artis Terheboh: Ruben Onsu Sampaikan Pesan Haru, Ridwan Kamil Merespons
- Gugatan Lisa Mariana Ditolak, Begini Respons Pihak Ridwan Kamil
- Pengadilan Negeri Bandung Tolak Gugatan Lisa Mariana ke Ridwan Kamil
- Alasan Polda Jabar Tak Menahan Lisa Mariana Meski Sudah Jadi Tersangka