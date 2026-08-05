Informasi Lengkap Program Promo Mitsubishi Selama GIIAS 2026
jpnn.com, KOTA TANGERANG - Berbagai promo pembelian kendaraan menjadi daya tarik yang ditawarkan Mitsubishi selama GIIAS 2026 yang berlangsung hingga 9 Agustus, di ICE BSD City, Tangerang.
Pengunjung bisa memanfaatkan beragam program pembiayaan yang membuat kepemilikan mobil Mitsubishi makin ringan.
Mitsubishi menghadirkan penawaran mulai dari bunga 0 persen, uang muka (DP) rendah, tenor pembiayaan hingga enam tahun, cashback, hingga program trade-in.
Director of Sales & Marketing PT. MMKSI, Yoshio Igarashi, mengatakan GIIAS menjadi momentum penting bagi Mitsubishi untuk makin dekat dengan konsumen Indonesia.
Menurutnya, selain memperkenalkan jajaran produk terbaru, perusahaan juga ingin memberikan nilai tambah melalui program penjualan dan layanan purnajual yang memudahkan.
Xpander dan Xpander Cross, menyediakan promo DP mulai 10 persen dengan bunga 0 persen hingga tiga tahun.
Sementara itu, Xforce, termasuk varian hybrid, ditawarkan dengan DP ringan, bunga rendah, skema balloon payment, serta harga spesial selama pameran.
Mitsubishi juga memberikan penawaran menarik untuk Destinator dengan DP mulai 10 persen, bunga rendah, hingga bunga 0 persen selama dua tahun.
Berbagai promo pembelian kendaraan menjadi daya tarik yang ditawarkan Mitsubishi selama GIIAS 2026 yang berlangsung hingga 9 Agustus, di ICE BSD City
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Insentif Kendaraan Listrik Segera Meluncur, Prabowo Umumkan Bulan Ini
- Debut Perdana di Asia Tenggara, Xpeng L03 Meluncur di GIIAS 2026 dengan Teknologi AI
- Pilihan SUV Bergaya Sporty yang Mencuri Perhatian di GIIAS 2026
- Mengenal Lebih Dekat Hyundai New Staria di GIIAS 2026
- Isuzu D-Max Jadi Solusi Menaklukkan Berbagai Medan
- Upaya UD Trucks Indonesia Meningkatkan Standar Keselamatan Angkutan Barang Berbahaya