jpnn.com - KAUR - Pemerintah Kabupaten Kaur menggandeng Universitas Terbuka (UT) Bengkulu untuk membuka akses pendidikan program magister (S2) dan doktoral (S3) bagi ASN berstatus PNS dan PPPK, tenaga honorer, serta masyarakat umum.

"Ini bukan berarti selama ini kemampuan kita (aparatur di Pemkab Kaur) rendah, tetapi bagaimana kita terus meningkatkan kompetensi yang dibarengi dengan gelar akademik. Jadi, kemampuan yang kita miliki juga harus didukung dengan dasar pendidikan yang cukup," kata Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid di Kaur, Selasa (17/11).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid dan Direktur UT Bengkulu Anton Robiansyah.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi program pendidikan pascasarjana UT yang mencakup jenjang magister (S2) dan doktor (S3) bagi masyarakat Kabupaten Kaur.

Abdul Hamid mengatakan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi perlu dimanfaatkan tenaga pendidik dan ASN sebagai bagian dari upaya meningkatkan kompetensi sekaligus kualifikasi akademik.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Kaur siap memberikan dukungan dan fasilitasi bagi yang ingin melanjutkan pendidikan melalui kerja sama yang akan ditindaklanjuti dalam pembahasan teknis bersama UT Bengkulu.

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"Alhamdulillah, kami dapat membersamai kegiatan sosialisasi dari Universitas Terbuka Bengkulu untuk peningkatan kapasitas SDM ASN dan para guru di Kabupaten Kaur. Ini akan kami tindak lanjuti melalui pembahasan lebih detail, bagaimana pemerintah daerah dapat memfasilitasi ASN agar lebih mudah meningkatkan kapasitas diri dan memperoleh gelar akademik," katanya.

Dia berharap kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kaur.