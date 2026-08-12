InfraNexia Dorong Pemerataan Akses Internet Lewat Kolaborasi di HUT ke-30 APJII

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Infrastruktur Indonesia (InfraNexia) memperkuat komitmennya dalam mendukung pemerataan konektivitas nasional melalui partisipasi pada rangkaian HUT ke-30 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Internet Days 2026.

Kegiatan tersebut diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), beberapa waktu lalu.

Kehadiran InfraNexia, operating company dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom, menjadi bagian dari kolaborasi bersama APJII dan para pelaku industri untuk memperkuat ekosistem infrastruktur digital serta memperluas akses internet ke berbagai wilayah Indonesia.

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Sebagai penyedia infrastruktur digital, InfraNexia menghadirkan layanan infrastructure sharing dan konektivitas yang dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara jasa internet untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kapasitas jaringan, serta mendukung ekspansi secara lebih efisien.

Peran tersebut sejalan dengan upaya dalam memperkuat ekosistem digital nasional, termasuk melalui dukungan Danantara Indonesia dan kolaborasi TelkomGroup dalam mendorong penguatan perusahaan dan infrastruktur strategis nasional.

Sinergi antara penyedia infrastruktur, pelaku industri, asosiasi, serta ekosistem Danantara menjadi salah satu fondasi penting dalam mempercepat penetrasi internet dan memperluas manfaat transformasi digital ke berbagai daerah.

Dalam rangkaian kegiatan HUT ke-30 APJII, Ketua Umum APJII Muhammad Arif Angga turut menyampaikan apresiasi atas dukungan InfraNexia terhadap penyelenggaraan kegiatan APJII serta kontribusinya dalam memperkuat ekosistem internet nasional.

Dia mengatakan pertumbuhan internet Indonesia membutuhkan dukungan infrastruktur yang kuat, terbuka, dan mampu menjangkau semakin banyak wilayah.