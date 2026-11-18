InfraNexia Raup Pendapatan Rp10,5 Triliun hingga Kuartal III, Laba Bersih Rp1,04 T
jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Infrastruktur Indonesia (InfraNexia), operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom membukukan pendapatan Rp10,5 triliun dan laba bersih sebesar Rp1,04 triliun hingga Triwulan III 2026.
Komposisi pendapatan masih didominasi ekosistem TelkomGroup, sejalan dengan peran InfraNexia dalam mendukung kebutuhan konektivitas grup secara menyeluruh.
Di saat yang sama, pendapatan dari pelanggan di luar TelkomGroup tumbuh 22,1 persen secara tahunan menjadi Rp1,42 triliun.
Pertumbuhan tersebut menegaskan meningkatnya kepercayaan pelaku industri, mulai dari operator telekomunikasi, ISP, penyedia layanan digital, hingga pelanggan korporasi, terhadap infrastruktur yang dikelola InfraNexia.
Capaian ini memperkuat posisi InfraNexia sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi yang terbuka bagi seluruh pelaku industri.
InfraNexia melanjutkan transformasinya melalui pengalihan sebagian bisnis dan aset wholesale fiber connectivity tahap 2 dari Telkom oleh Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno (kiri) dan Direktur Utama InfraNexia Lukman Hakim Abd. Rauf (kanan) yang efektif sejak 1 Oktober 2026. Foto: Dokumentasi Telkom
Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno menyampaikan kinerja positif InfraNexia mencerminkan potensi pengelolaan bisnis infrastruktur yang lebih fokus dan mandiri.
Pengalihan aset dan bisnis wholesale infrastruktur dari Telkom kepada InfraNexia merupakan langkah yang tepat untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset, meningkatkan fokus pengelolaan, sekaligus membuka peluang pertumbuhan bisnis yang lebih luas.
InfraNexia membukukan pendapatan Rp10,5 triliun dan laba bersih sebesar Rp1,04 triliun hingga Triwulan III 2026
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