menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Infrastruktur di Daerah Dinilai Gagal Beri Multiplier Effect, Menkeu Purbaya Bilang Begini

Infrastruktur di Daerah Dinilai Gagal Beri Multiplier Effect, Menkeu Purbaya Bilang Begini

Infrastruktur di Daerah Dinilai Gagal Beri Multiplier Effect, Menkeu Purbaya Bilang Begini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kekhawatiran mengenai efektivitas pembangunan infrastruktur di daerah yang dinilai belum berdampak optimal terhadap perekonomian.

Selain itu, permasalahan terkait pembangunan infrastruktur yang dianggap belum sepenuhnya memberikan multiplier effect terhadap ekonomi daerah.

Bahkan, ada wacana pengembalian infrastruktur ke pemerintah pusat karena ketidakmampuan daerah membiayai pemeliharaan.

Baca Juga:

Menanggapi hal ini, Menkeu menjelaskan pada era pemerintahan sebelumnya, pembangunan infrastruktur cenderung sentralistik, dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai motor utama.

Hal ini dinilai menjadi salah satu faktor penyebab ketidaksesuaian antara proyek yang dibangun dengan kebutuhan daerah.

"Mungkin itu yang terjadi, sebagian yang enggak pas," kata Purbaya dalam acara Sarasehan di Jakarta, baru-baru ini.

Baca Juga:

Ke depannya, Menkeu Purbaya menekankan pentingnya perencanaan matang dan pengawasan ketat dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur di daerah.

"Kalau daerah yang membuat, selama dikontrol dengan baik harusnya enggak apa-apa," katanya tegas.

Menkeu Purbaya menanggapi kekhawatiran mengenai efektivitas pembangunan infrastruktur di daerah yang dinilai belum berdampak optimal terhadap perekonomian.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI