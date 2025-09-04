menu
Infrastruktur Jadi Bukti Keseriusan Herman Deru Membangun Sumsel

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatatkan prestasi membanggakan di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Herman Deru. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatatkan prestasi membanggakan di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Herman Deru.

GoodStats merilis data terbaru melalui akun Instagram resminya pada Selasa (2/9), Sumsel berhasil menduduki posisi ke-7 nasional dalam kategori provinsi dengan kualitas pembangunan infrastruktur terbaik tahun 2025.

Pencapaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa komitmen Pemprov Sumsel dalam membangun infrastruktur merata, berkualitas, dan berkelanjutan membuahkan hasil yang diakui secara nasional.

Good Stats menempatkan Sumsel pada posisi ke-7 dengan nilai 3,63%. Dari catatan itu, hanya Sumsel dan Sumatera Utara yang berhasil menembus 10 besar nasional,l bersanding dengan provinsi-provinsi maju lainnya, seperti Jawa Timur yang menempati peringkat pertama (4,51), DKI Jakarta di posisi kedua (4,37), serta Jawa Barat di posisi ketiga (4,07). Jateng (4,06) di peringkat empat. Sumut (3,92) posisi ke lima, Banten (3,71) posisi ke enam. Selanjutnya Sumsel (3,63) posisi ke tujuh. Sulsel (3,52) posisi kedelapan. Bali (3,39) posisi sembilan dan posisi sepuluh Lampung (3,34).

Fakta ini sekaligus menegaskan bahwa Sumsel menjadi provinsi dengan infrastruktur terbaik kedua di Pulau Sumatera.

Di sisi lain, daftar peringkat provinsi dengan infrastruktur terbaik sebagian besar masih didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa. Hal ini makin menonjolkan capaian Sumsel yang berhasil bersaing di tengah dominasi wilayah tersebut.

Menurut Good Stats, pemeringkatan dilakukan berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), dengan indikator meliputi kualitas jalan, bandara, kereta api, hingga pelabuhan. Penilaian dilakukan secara objektif dan terukur.

Good Stats menilai pembangunan infrastruktur yang dilakukan Sumsel berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, mulai dari efisiensi distribusi barang hingga peningkatan produktivitas ekonomi.

