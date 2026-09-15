menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Infrastruktur Penyeberangan Buruk, ASLI Sebut Target Zero ODOL 2027 Mustahil

Infrastruktur Penyeberangan Buruk, ASLI Sebut Target Zero ODOL 2027 Mustahil

Infrastruktur Penyeberangan Buruk, ASLI Sebut Target Zero ODOL 2027 Mustahil
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Truk Over Dimension Overload (ODOL). FOTO: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI) menyatakan pesimis target kebijakan Zero Over Dimension Overloading (ODOL) yang direncanakan berlaku pada 2027 dapat terlaksana.

Sikap ini dipicu oleh belum adanya pembenahan pada sarana, prasarana, dan pelayanan kapal di jalur penyeberangan utama yang terus memicu antrean panjang truk logistik.

Ketua ASLI Slamet Barokah menyoroti buruknya infrastruktur konektivitas di jalur dermaga Gilimanuk – Ketapang yang hingga kini belum menyentuh perhatian pemerintah.

Baca Juga:

Menurutnya, pemaksaan kebijakan Zero ODOL tanpa perbaikan dermaga hanya akan memperparah penumpukan kendaraan.

"Bagaimana mungkin bisa mewujudkan Zero ODOL yang tinggal beberapa bulan lagi dengan kondisi dermaga seperti itu," ujar Slamet.

Saat ini, Gilimanuk memiliki 7 dermaga dan Ketapang memiliki 9 dermaga. Jumlah tersebut dinilai tidak memadai untuk menampung ribuan truk harian, sehingga kapal terpaksa mengantre berjam-jam untuk bersandar.

Baca Juga:

Kondisi ini tidak hanya menghambat distribusi logistik, tetapi juga memicu pemborosan BBM bersubsidi karena mesin kapal harus tetap menyala saat terombang-ambing di laut.

ASLI pun mendesak pemerintah untuk segera menambah dermaga baru dibanding membuang anggaran untuk penguapan subsidi energi.

Asosiasi Sopir Logistik Indonesia menyatakan pesimis target kebijakan Zero Over Dimension Overloading (ODOL) yang direncanakan berlaku 2027 dapat terlaksana.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI