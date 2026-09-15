Infrastruktur Penyeberangan Buruk, ASLI Sebut Target Zero ODOL 2027 Mustahil
jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI) menyatakan pesimis target kebijakan Zero Over Dimension Overloading (ODOL) yang direncanakan berlaku pada 2027 dapat terlaksana.
Sikap ini dipicu oleh belum adanya pembenahan pada sarana, prasarana, dan pelayanan kapal di jalur penyeberangan utama yang terus memicu antrean panjang truk logistik.
Ketua ASLI Slamet Barokah menyoroti buruknya infrastruktur konektivitas di jalur dermaga Gilimanuk – Ketapang yang hingga kini belum menyentuh perhatian pemerintah.
Menurutnya, pemaksaan kebijakan Zero ODOL tanpa perbaikan dermaga hanya akan memperparah penumpukan kendaraan.
"Bagaimana mungkin bisa mewujudkan Zero ODOL yang tinggal beberapa bulan lagi dengan kondisi dermaga seperti itu," ujar Slamet.
Saat ini, Gilimanuk memiliki 7 dermaga dan Ketapang memiliki 9 dermaga. Jumlah tersebut dinilai tidak memadai untuk menampung ribuan truk harian, sehingga kapal terpaksa mengantre berjam-jam untuk bersandar.
Kondisi ini tidak hanya menghambat distribusi logistik, tetapi juga memicu pemborosan BBM bersubsidi karena mesin kapal harus tetap menyala saat terombang-ambing di laut.
ASLI pun mendesak pemerintah untuk segera menambah dermaga baru dibanding membuang anggaran untuk penguapan subsidi energi.
Asosiasi Sopir Logistik Indonesia menyatakan pesimis target kebijakan Zero Over Dimension Overloading (ODOL) yang direncanakan berlaku 2027 dapat terlaksana.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemerintah Ubah Pendekatan Demi Mewujudkan Zero Truk ODOL Pada 2027
- Kadin Minta Ada Roadmap Implementasi yang Jelas Saat Menerapkan Zero ODOL
- Jalan Rusak Akibat Truk Odol Habiskan Anggaran Rp 40 Triliun, AHY Beri Atensi
- Sikat Truk ODOL, Kemenhub Pasang ETLE Hub di 51 Titik
- Korlantas & Jasa Marga Perkuat Kolaborasi, Bahas Digitalisasi, Nataru hingga ODOL
- Aptrindo Minta Pemerintah Buatkan Panduan Adil dan Efektif Menuju Zero ODOL 2027