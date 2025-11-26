menu
Ingat ya, Kontrak PPPK Paruh Waktu Tidak Otomatis Diperpanjang
Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein melantik 4.408 PPPK paruh waktu di Stadion Purnawarman, Purwakarta, Selasa (25/11). Foto: HO/Diskominfo Kabupaten Purwakarta

jpnn.com - PURWAKARTA - Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Saepul Bahri Binzein, melantik 4.408 PPPK paruh waktu di Stadion Purnawarman, Purwakarta, Selasa (25/11).

Saepul Bahri mengatakan, pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu bertepatan dengan Hari Guru Nasional 2025, menandai langkah penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Pemkab Purwakarta.

Para PPPK paruh waktu ini akan bertugas di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Purwakarta.

Skema PPPK paruh waktu ini dirancang sebagai solusi inovatif untuk menggantikan tenaga honorer yang selama ini menjadi bagian dari sistem pemerintahan.

Selain itu, inisiatif ini memberikan kepastian status sebagai ASN bagi honorer yang telah lama mengabdi di instansi pemerintah.

Bupati Purwakarta menyampaikan apresiasi mendalam kepada para PPPK paruh waktu yang baru dilantik.

"Mereka sudah lama mengabdi di Kabupaten Purwakarta ini, hanya status saja yang berubah. Artinya, yang tadinya sudah setia, lebih menunjukkan kesetiaannya, yang tadinya sudah punya integritas, lebih berintegritas lagi," ujarnya.

Dia mengatakan para pegawai ini sangat berarti bagi Kabupaten Purwakarta dan status baru ini diharapkan dapat memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras lagi.

Perlu diketahui bahwa perpanjangan kontrak PPPK Paruh Waktu tidak bersifat otomatis.

