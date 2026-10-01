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Ingat ya, Manuver Jokowi Saat Ini Baru Langkah Awal

Ingat ya, Manuver Jokowi Saat Ini Baru Langkah Awal
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Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai dapat memberikan tambahan modal politik bagi partai tersebut.

Namun, kehadiran Jokowi belum otomatis membuat PSI mampu menembus parlemen pada Pemilu 2029.

Peneliti senior Citra Institute Efriza mengatakan kekuatan Jokowi dapat membantu PSI memperbesar jaringan dan daya jangkaunya.

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Menurut dia, pengalaman Jokowi dalam politik nasional juga menjadi modal penting bagi PSI.

"Jokowi membawa jaringan politik, pengalaman, dan daya tarik elektoral yang sudah terbentuk. Itu bisa menjadi modal tambahan bagi PSI," kata Efriza kepada JPNN.com, Kamis (1/10).

Meski demikian, Efriza menilai pekerjaan PSI tidak berhenti pada penguatan figur.

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PSI harus mampu membangun organisasi hingga tingkat akar rumput.

"Popularitas figur tidak otomatis berubah menjadi suara partai. PSI tetap harus membuktikan kemampuan membangun struktur, kader, basis pemilih, dan program yang diterima masyarakat," ujarnya.

Langkah Jokowi bergabung dengan PSI dinilai dapat memberikan tambahan modal politik bagi partai tersebut

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