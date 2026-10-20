Ingat ya, PPPK Rajin ke Kantor Bukan Jaminan Mendapat Perpanjangan Kontrak

jpnn.com - PENAJAM PASER UTARA – Penilaian kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berkaitan dengan kontrak kerja.

Jika hasil penilaian kinerja bagus, maka terhadap PPPK yang bersangkutan akan mendapatkan perpanjangan kontrak kerja.

Begitu pun sebaliknya, kontrak kerja tidak akan diperpanjang jika hasil evaluasi menunjukkan kinerja jelek.

"Penilaian pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi pertimbangan pengelolaan kontrak sesuai ketentuan berlaku," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Penajam Paser Utara Khairuddin di Penajam Paser Utara, Senin (19/10), ketika ditanya mengenai kontrak PPPK di Penajam.

"Kalau setiap tahun PPPK tidak melaksanakan fungsi, menjadi bahan evaluasi apakah diperpanjang atau tidak kontrak kerja pegawai bersangkutan," tambahnya.

Penilaian kinerja dilaksanakan secara konsisten agar pengelolaan pegawai dapat berjalan sesuai kebutuhan organisasi.

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Hasil evaluasi PPPK juga menjadi bahan kesesuaian kompetensi pegawai dengan posisi yang ditempati.

Ditegaskan bahwa evaluasi bukan hanya berkaitan dengan kehadiran.