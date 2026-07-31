Ingatkan Akademisi soal Publikasi Ilmiah, Waka MPR: Jangan Kejar Tayang dan Asal Masuk

jpnn.com, KUDUS - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengingatkan para akademisi jangan terjebak dalam budaya 'kejar tayang' pada penulisan publikasi ilmiah yang justru berpotensi merusak integritas riset dan martabat ilmuwan Indonesia.

Dia mengungkapkan publikasi ilmiah saat ini sudah seperti komoditas.

"Kita tidak bisa menutup mata, memasukkan hasil penelitian ke jurnal internasional merupakan keharusan administratif. Tetapi kita harus pastikan jurnal yang diterbitkan bukan sekadar mengejar tenggat dan asal masuk. Ini yang harus kita benahi bersama," kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Jumat (31/7).

Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penulisan Publikasi Jurnal Internasional yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Komisi X DPR di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat (31/7).

Pada acara yang diikuti 109 ilmuwan dan dosen dari berbagai universitas di Jawa Tengah itu, Anggota Komisi X DPR itu mengungkapkan keprihatinannya terhadap ekosistem publikasi global yang timpang antara negara maju dan berkembang.

"Ketimpangan itu antara lain berupa terbatasnya akses ke jurnal bereputasi, kemampuan biaya dan komunikasi, hingga kurang didengarnya suara Indonesia dalam wacana global. Hal itu merupakan tantangan yang nyata," kata Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat.

Terlebih, lanjut Rerie, dengan kehadiran kecerdasan buatan generatif yang berpotensi disalahgunakan dalam penulisan dan penelaahan karya ilmiah.

"Pertanyaannya, apakah kita sudah siap bersaing secara bermartabat di dalamnya," ujar Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu.