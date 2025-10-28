Ingatkan Anak Muda Jauhi Narkoba, Raffi Ahmad Kenang Masa Lalu

jpnn.com, JAKARTA - Raffi Ahmad bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komjen Pol Suyudi Ario Seto, menghadiri kegiatan Kemah Kebangsaan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur pada Sabtu (25/10).

Acara tersebut dihadiri oleh 1.200 pelajar peserta kemah dari 50 sekolah se-Jadetabek.

Dalam kesempatan tersebut, keduanya turut mengajak masyarakat, khususnya anak-anak muda untuk menjauhi narkoba.

Suyudi mengingatkan agar jangan pernah mencoba barang haram tersebut.

"Jangan pernah-pernah mencoba narkoba karena sudah jelas, narkoba merusak, baik secara kecerdasan, secara kesehatan, dan juga anak-anak kita ini adalah aset, kalau sampai mencoba dan masuk di dunia narkoba, kita bisa membayangkan kehancuran yang akan menanti," kata Suyudi Ario Seto di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (25/10).

"Untuk itu, mari dalam kesempatan yang baik ini, saya selaku Kepala BNN Republik Indonesia mengajak segenap pihak untuk kita menggelorifikasi bahaya narkoba yang menghantui anak-anak kita," sambungnya.

Senada dengan Suyudi, Raffi Ahmad juga mengingatkan para generasi muda untuk menjauhi narkoba.

Dia pun membagikan pengalamannya di masa lalu, yakni pada 2013 silam, ketika diciduk BNN akibat kasus narkoba.