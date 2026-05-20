Ingatkan Pemerintah, Anies Singgung soal Obat Tiidur

jpnn.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan muncul lewat video yang diunggah pada akunya di X, Rabu (20/5/2026), menyoroti kondisi terkini negeri ini.

Melalui unggahan itu, Anies memberi pandangan tentang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

"Saya mengikuti dengan saksama apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dan, terus terang kondisinya tidak baik-baik saja," kata Anies, dikutip dari unggahan akun @aniesbaswedan.

Anies menyebut Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Harga-harga naik, kesempatan kerja menyempit. Daya beli rumah tangga melemah, tabungan tergerus.

"Ini berdampak pada hajat hidup orang banyak," ucap Anies Baswedan.

Dia menyebut tantangan di depan juga masih panjang. Geopolitik yang memanas, konflik membayang di timur tengah, hingga para ilmuwan mengingatkan El Nino terkuat dalam sejarah pengamatan sudah ada di depan mata.

"Satu ujian saja berat, saat ini beberapa datang bersamaan, maka beratnya berlipat," lanjut Anies.

Menurut dia, dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan pasar dan publik adalah satu hal, kepastian. Bukan ketenangan semu. Kepastian yang lahir dari transparansi dan kejujuran. Dari arah yang jelas, dari pemerintah yang tahu akan ke mana negeri ini dibawa.