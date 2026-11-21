Inggris: 2 Tanker Minyak Diserang saat Melintas Selat Hormuz
jpnn.com, LONDON - Badan Operasi Perdagangan Maritim Kerajaan Inggris (UKMTO) menjelaskan sebanyak dua kapal tanker mengalami serangan tembakan di Selat Hormuz pada Sabtu.
"UKMTO telah menerima laporan terkait insiden berlokasi di 11 nautikal mil di utara Khasab, Oman. Satu kapal tanker yang tengah melintas keluar di Selat Hormuz telah dihantam di bagian buritan oleh proyektil yang belum diketahui asalnya," jelas pernyataan UKMTO.
Pada hari yang sama, UKMTO mengatakan kapal tanker kedua di 17 nautikal mil di timur Kota Khasab dihantam oleh proyektil yang juga tidak diketahui asalnya.
Hingga berita ditulis, UKMTO mengatakan belum ada keterangan mengenai korban maupun kerusakan lingkungan akibat serangan itu. (ant/dil/jpnn)
Pada hari yang sama, UKMTO mengatakan kapal tanker kedua di 17 nautikal mil di timur Kota Khasab dihantam oleh proyektil
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
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