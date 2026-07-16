Inggris Kembali Terluka! Rekor Memalukan Ini Terulang di Piala Dunia 2026

jpnn.com - Harapan Timnas Inggris menembus final Piala Dunia 2026 kandas dengan cara yang menyakitkan di tangan Argentina.

Sempat memimpin lebih dahulu, The Three Lions justru dipaksa menyerah 1-2 pada semifinal yang berlangsung di Stadion Atlanta, Kamis (16/7/2026) dini hari WIB.

Anthony Gordon sempat membuat publik Inggris bersorak ketika memecah kebuntuan pada menit ke-55.

Keunggulan itu bertahan cukup lama. Inggris bahkan terlihat berada di jalur yang tepat untuk mengakhiri penantian panjang menuju final Piala Dunia.

Namun, memasuki lima menit terakhir waktu normal, situasi berubah drastis. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan lewat sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-85.

Petaka bagi Inggris datang ketika pertandingan memasuki masa injury time. Umpan silang Lionel Messi disambut sundulan Lautaro Martinez yang membawa Argentina berbalik unggul 2-1 sekaligus memastikan langkah ke partai puncak.

Dua gol dalam penghujung laga itu menghapus harapan Inggris untuk kembali tampil di final Piala Dunia, yang terakhir mereka rasakan pada edisi 1966.

Hasil ini juga bukan sekadar mengubur mimpi Inggris menuju partai puncak. Tim besutan Thomas Tuchel juga menorehkan catatan yang tentu tak ingin dikenang.