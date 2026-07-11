Inggris Lebih Diunggulkan Ketimbang Norwegia, Begini Respons Haaland
jpnn.com, MIAMI - Striker andalan Norwegia, Erling Haaland, sama sekali tidak peduli dengan status Inggris sebagai favorit juara menjelang duel perempat final Piala Dunia 2026.
Menurutnya, label unggulan bagi Inggris justru menjadi keuntungan bagi tim negaranya yang berjuluk Vikings.
Norwegia akan menantang Inggris di Miami Stadium, Minggu (12/7/2026), setelah menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar.
Di sisi lain, Inggris lolos dengan perjuangan keras usai mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 meski bermain dengan 10 orang setelah Jarell Quansah diganjar kartu merah.
Banyak pihak memprediksi Inggris akan melangkah ke semifinal berbekal pengalaman di ajang Piala Dunia.
The Three Lions memang rutin tampil di turnamen ini sejak 1998 dan selalu mencapai perempat final dalam tiga edisi terakhir.
Namun, Haaland melihat status favorit itu sebagai beban besar yang harus dipikul lawannya.
Dia menilai tekanan untuk menang sepenuhnya berada di kubu Inggris, sementara Norwegia bisa tampil lebih lepas tanpa ekspektasi berlebihan.
Striker Norwegia Eling Haaland tidak gentar menghadapi status unggulan Inggris. Sebaliknya, hal itu jadi keuntungan bagi timnya.
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