jpnn.com, LONDON - Kementerian Pertahanan Inggris telah menginstruksikan sekitar 100.000 personel cadangan strategis untuk bersiaga akan kemungkinan pengerahan dalam waktu dekat, menurut laporan media, Kamis.

Untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin, surat perintah semacam itu dikirim kepada 100.000 personel cadangan, di mana mereka diberi peluang ikut serta dalam pelatihan militer, kata laporan The Telegraph.

Surat yang ditandatangani oleh pemimpin angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara Inggris tersebut juga meminta personel cadangan memperbarui rincian kontak pribadi dan memberi informasi soal pekerjaan dan kemahiran terkini.

Pada Rabu, Sky News dan The Times melaporkan bahwa Angkatan Udara Inggris telah memindahkan pesawat militer ke dalam hangar dan berencana membangun sistem jaring anti-drone untuk melindungi pesawat-pesawat militer di pangkalan Inggris.

Laporan tersebut menyusul peringatan badan intelijen MI5 dan Kementerian Pertahanan Inggris pada Selasa bahwa firma-firma Inggris yang menjadi pemasok bagi militer Ukraina menghadapi risiko sabotase oleh Rusia.

Sementara itu kepada Sky News menyusul keluarnya laporan tersebut, Menteri Pertahanan Inggris Wes Streeting berkata Inggris harus "bersiap menghadapi skenario terburuk".

Ia menyebut pengiriman surat kepada personel cadangan strategis tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat ancaman yang dihadapi Inggris.

Secara terpisah kepada BBC Radio, Streeting mengatakan bahwa langkah tersebut diharap dapat membantu pemerintah mengenali personel cadangan dan kemampuan mereka dalam rangka berjaga-jaga apabila mereka dibutuhkan dalam "bencana nasional di tanah air atau ancaman atau konflik yang lebih serius di tempat lain".