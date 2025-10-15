Inggris Negara Eropa Pertama Lulus Piala Dunia 2026

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Inggris memastikan satu tiket ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Inggris menjadi negara Eropa pertama yang lulus ke Piala Dunia 2026 setelah menyikat Latvia dengan skor telak 5-0 dalam lanjutan Kualifikasi Zona Eropa Grup K di Stadion Daugava, Riga pada Rabu dini hari WIB.

Hasil gemilang di markas lawan tersebut membuat pasukan Thomas Tuchel kukuh di puncak klasemen dengan 18 poin sempurna dari enam pertandingan.

Dengan dua laga tersisa, perolehan poin Inggris sudah tidak mungkin lagi dikejar Albania yang berada di posisi kedua, demikian yang dilansir laman resmi UEFA.

Inggris membuka keunggulan pada menit ke-26 lewat aksi Anthony Gordon yang menuntaskan serangan rapi dari sisi kiri.

Menjelang akhir babak pertama, Harry Kane menggandakan keunggulan melalui tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-44.

Kapten Inggris itu menambah gol keduanya di masa injury time babak pertama lewat eksekusi penalti, membawa The Three Lions unggul 3-0 saat turun minum.

Di paruh kedua, Inggris kian dominan. Tekanan bertubi-tubi membuat bek Latvia, Maksims Tonisevs, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-58 yang memperlebar jarak menjadi 4-0.

Pesta gol Inggris ditutup oleh Eberechi Eze pada menit ke-85 setelah tembakannya tak mampu dibendung kiper Latvia.