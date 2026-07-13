Inggris Punya Duet Mematikan, Kane dan Bellingham Siap Hancurkan Argentina

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Inggris datang ke semifinal Piala Dunia 2026, dengan modal duet maut Harry Kane dan Jude Bellingham yang makin sulit dihentikan.

Ketajaman dan chemistry keduanya kini menjadi senjata utama yang diyakini pelatih Thomas Tuchel, mampu meruntuhkan perlawanan Argentina dalam perebutan tiket ke final.

Laga Inggris melawan Argentina akan berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Kamis (16/7) pukul 02.00 WIB.

Tuchel menaruh kepercayaan penuh kepada Kane dan Bellingham yang terus tampil tajam sepanjang turnamen.

Duet tersebut menjadi mesin gol The Three Lions. Harry Kane dan Jude Bellingham sama-sama telah mengoleksi enam gol di Piala Dunia 2026, sekaligus menjadi penyumbang gol terbanyak bagi Inggris.

Performa keduanya kembali terlihat saat Inggris menyingkirkan Norwegia di perempat final.

Bellingham mencetak dua gol yang memastikan langkah timnya ke semifinal.

Thomas Tuchel pun mengakui hubungan bermain Kane dan Bellingham makin solid.