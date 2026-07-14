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Inggris vs Argentina, O'Reilly Berhadapan Langsung dengan Messi, Dia Bilang Begini

Inggris vs Argentina, O'Reilly Berhadapan Langsung dengan Messi, Dia Bilang Begini
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Skuad Timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Claudia Greco.

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 Inggris vs Argentina akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Amerika Serikat, Kamis (16/7) pukul 02.00 WIB,

Bek kiri Timnas Inggris Nico O'Reilly mengatakan perjumpaan dengan Lionel Messi pada semifinal Piala Dunia 2026 merupakan kesempatan yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup.

"Ini adalah kesempatan yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Messi sudah berada di penghujung kariernya. Bagi saya pribadi, dia adalah pemain terbaik yang pernah menginjakkan kaki di lapangan sepak bola. Saya sudah tidak sabar menghadapi tantangan ini," kata O'Reilly kepada BBC pada Selasa (14/7).

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O'Reilly berpeluang menjalani tugas berat apabila kembali dipercaya mengisi posisi bek kiri.

Pemain Manchester City itu kemungkinan akan berhadapan langsung dengan Messi, yang menjadi andalan utama lini serang Argentina.

Laga nanti juga diperkirakan menjadi pertemuan pertama Messi melawan timnas Inggris sepanjang kariernya.

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Di usia 39 tahun, pertandingan tersebut bisa menjadi kesempatan terakhir sang kapten Argentina menghadapi The Three Lions.

O'Reilly sendiri juga belum pernah bertemu Messi di level klub.

Silakan disimak pernyataan Nico O'Reilly yang akan berhadapan langsung dengan Messi pada laga semifinal Piala Dunia 2026 Inggris vs Argentina.

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