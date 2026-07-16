Inggris Vs Argentina: Pencetak Gol Terakhir Menangis Teringat Sepatu dari Bapak

jpnn.com - ATLANTA - Karyawan Inter Milan Lautaro Martinez menjadi penentu kemenangan Argentina dari Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026.

Lautaro masuk pada menit ke-81, menggantikan Nicolas Tagliafico. Penyerang in, bek out. Itu lantaran Argentina sedang tertinggal 0-1 dari Inggris.

Argentina akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-85.

Kemudian comeback berkat gol sundulan Lautaro Martinez.

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Laga selesai, lalu Lautaro tak kuasa menahan air matanya. Dia mengenang keluarganya.

"Ketika ayahku membelikanku sepatu bola pertamaku, aku sudah memimpikan gol seperti ini," tuturnya di TyC Sports.

"Ini juga untuk ibuku, yang tak pernah berhenti merapikan tempat tidurku. Itu lebih berharga daripada sebuah gol, daripada sebuah final," imbuhnya.