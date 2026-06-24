Inggris vs Ghana: Gempuran Agresif, tetapi Tanpa Hasil

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Timnas Inggris vs Ghana pada laga kedua Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Boston, Amerika Serikat pada Rabu (24/6) dini hari berakhir dengan skor kacamata.

Inggris mengalami kebuntuan menghadapi Ghana yang bertahan total sehingga hanya bisa seri 0-0.

Hasil tersebut membuat persaingan di Grup L masih terbuka.

Baca Juga: Portugal vs Uzbekistan Terbukti jadi Ajang Penebusan bagi Ronaldo

Inggris tetap memimpin klasemen dengan empat poin, sedangkan Ghana menempel di posisi kedua dengan jumlah poin yang sama.

Kepastian lolos ke fase gugur akan ditentukan pada pertandingan terakhir grup.

Inggris langsung menggebrak mengandalkan kreativitas Jude Bellingham, Declan Rice, dan Harry Kane untuk membongkar pertahanan Ghana yang sangat disiplin.

Dominasi The Three Lions terlihat jelas dalam penguasaan bola.

Hingga menit ke-18, Inggris mencatatkan penguasaan bola mencapai 88 persen, sementara Ghana menumpuk pemain di area pertahanan sendiri.