menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Inggris vs Jepang, Samurai Biru Taklukkan The Three Lions di Wembley

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain Jepang merayakan gol yang dicetak oleh penyerang sayap Kaoru Mitoma (7) pada pertandingan persahabatan menghadapi Timnas Inggris di Stadion Wembley, London, Selasa (31/3/2026) waktu setempat. (Antara/x.com/jfa_samuraiblue)

jpnn.com - JAKARTA - Kejutan terjadi pada laga persahabatan antara Inggis vs Jepang di Stadiion Wembley, Londong, Rabu dini hari.

Jepang menaklukkan Inggris yang bermain di kandang sendiri.

Adapun pemain Jepang Kaoru Mitoma mengantarkan timnya menaklukkan Inggris 1-0 pada pertandingan itu.

Baca Juga:

Mitoma menjadi pahlawan kemenangan Jepang setelah menciptakan gol pada menit ke-23, demikian catatan FIFA.

Kemenangan ini menutup perjalanan Jepang pada periode internasional Maret 2026, setelah mengalahkan Skotlandia 1-0 di Glasgow.

Kekalahan membuat Inggris melalui FIFA Matchday Maret tanpa kemenangan setelah imbang 1-1 melawan Uruguay.

Baca Juga:

Pada pertandingan di Wembley, Inggris mengambil inisiatif menyerang.

Namun, bek Ezri Konsa melakukan blunder yang gagal dimanfaatkan oleh Jepang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI