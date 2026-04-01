Inggris vs Jepang, Samurai Biru Taklukkan The Three Lions di Wembley
jpnn.com - JAKARTA - Kejutan terjadi pada laga persahabatan antara Inggis vs Jepang di Stadiion Wembley, Londong, Rabu dini hari.
Jepang menaklukkan Inggris yang bermain di kandang sendiri.
Adapun pemain Jepang Kaoru Mitoma mengantarkan timnya menaklukkan Inggris 1-0 pada pertandingan itu.
Mitoma menjadi pahlawan kemenangan Jepang setelah menciptakan gol pada menit ke-23, demikian catatan FIFA.
Kemenangan ini menutup perjalanan Jepang pada periode internasional Maret 2026, setelah mengalahkan Skotlandia 1-0 di Glasgow.
Kekalahan membuat Inggris melalui FIFA Matchday Maret tanpa kemenangan setelah imbang 1-1 melawan Uruguay.
Pada pertandingan di Wembley, Inggris mengambil inisiatif menyerang.
Namun, bek Ezri Konsa melakukan blunder yang gagal dimanfaatkan oleh Jepang.
Hasil Inggris vs Jepang, Samurai Biru berhasil menaklukkan The Three Lions di Stadion Wembley.
- Kolombia vs Prancis: Les Bleus Menang 3-1, Desire Doue Cetak 2 Gol
- Brasil vs Prancis, Les Bleus Menang 2-1, Mbappe Cetak Satu Gol
- Ancelotti Panggil Pemain Baru ke Timnas Brasil, Ini Alasannya
- Pemain Timnas Indonesia U-17 Diminta Petik Pelajaran dari Kekalahan Atas China
- Skuad Garuda Muda Janji Bangkit di Pertemuan Kedua Lawan China
- Bukan Sekadar Uji Coba, AFC Nations League Bisa Ubah Nasib Timnas Indonesia