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Inggris vs Kroasia: Menang 2-1, The Three Lions ke Perempat Final

Inggris vs Kroasia: Menang 2-1, The Three Lions ke Perempat Final
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Selebrasi Harry Kane setelah mencetak gol untuk timnas Inggris dalam pertandingan UEFA Nations League 2026/27 lawan Kroasia di Stadion Wembley pada Kamis (12/11/2026). Antara/UEFA.com

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Inggris mengalahkan Timnas Kroasia 2-1 pada laga UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Wembley, Jumat dini hari WIB.

Kemenangan itu membuat The Three Lions memastikan tiket ke .

The Three Lions menempati posisi kedua klasemen Grup 3 dengan 12 poin, terpaut tiga angka dari Spanyol yang berada di puncak.

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Sementara itu, Kroasia tertahan di peringkat ketiga dengan tiga poin, demikian laman resmi UEFA.

Laga ini menjadi momen bersejarah bagi Harry Kane yang mencatatkan penampilan ke-126 bersama Timnas Inggris.

Kane juga menjadi pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Timnas Inggris.

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The Three Lions membuka keunggulan pada menit ke-24 melalui Morgan Rogers.

Gol berawal dari umpan lambung Kane kepada Jude Bellingham di sisi kanan.

Inggris vs Kroasia, The Three Lions menang 2-1 dan memastikan tiket ke perempat final UEFA Nations League 2026/2027.

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