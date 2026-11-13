Inggris vs Kroasia: Menang 2-1, The Three Lions ke Perempat Final
jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Inggris mengalahkan Timnas Kroasia 2-1 pada laga UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Wembley, Jumat dini hari WIB.
Kemenangan itu membuat The Three Lions memastikan tiket ke .
The Three Lions menempati posisi kedua klasemen Grup 3 dengan 12 poin, terpaut tiga angka dari Spanyol yang berada di puncak.
Sementara itu, Kroasia tertahan di peringkat ketiga dengan tiga poin, demikian laman resmi UEFA.
Laga ini menjadi momen bersejarah bagi Harry Kane yang mencatatkan penampilan ke-126 bersama Timnas Inggris.
Kane juga menjadi pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Timnas Inggris.
The Three Lions membuka keunggulan pada menit ke-24 melalui Morgan Rogers.
Gol berawal dari umpan lambung Kane kepada Jude Bellingham di sisi kanan.
Inggris vs Kroasia, The Three Lions menang 2-1 dan memastikan tiket ke perempat final UEFA Nations League 2026/2027.
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