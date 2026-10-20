Ingin Bermanfaat Buat Rakyat, Golkar Gelar Donor Darah di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - DPP Golkar menggelar aksi donor darah sebagai wujud kepedulian sosial menyambut HUT ke-62 di kantornya, Jakarta, Selasa (20/10).

Sebanyak 620 peserta terlibat dalam kegiatan tersebut.

Politisi muda Partai Golkar sekaligus Anggota Komisi X DPR RI Adela Kanasya Adies menjadi kader yang terlibat aksi donor darah.

Adela menegaskan bahwa momentum HUT ke-62 Golkar harus menjadi pengingat bagi seluruh kader memperkuat semangat pengabdian dan kepedulian kepada sesama.

“Peringatan HUT ke-62 Partai Golkar bukan hanya tentang perjalanan panjang partai, tetapi juga tentang bagaimana keberadaan kami terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya kepada awak media, Selasa (20/10).

Wanita bergelar dokter itu mengatakan donor darah menjadi satu bentuk sederhana dari kepedulian yang berdampak bagi rakyat.

Menurut Adela, kegiatan donor darah juga membawa pesan kuat tentang solidaritas.

Setiap kantong darah yang terkumpul dapat menjadi harapan bagi pasien dan keluarga yang membutuhkan pertolongan.