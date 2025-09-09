Ingin Daerah Kewanitaan Rapat Kembali, Gunakan 4 Bahan Alami Ini
jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA kesehatan daerah kewanitaan wajib Anda lakukan.
Terutama, bagi wanita yang telah menikah. Walau telah menikah, memiliki daerah kewanitaan yang bersih, wangi dan rapat akan membuat suami makin sayang.
Namun, bila terlalu sering berhubungan, area tersebut tentu tidak lagi kencang sama seperti pertama kali melakukan hubungan ranjang.
Walau begitu jangan khawatir, terdapat beberapa bahan alami yang bisa Anda gunakan agar area tersebut bisa kembali rapat.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Gooseberry
Gooseberry diketahui mampu mengencangkan otot-otot pada daerah kewanitaan.
Manfaat lain dari Gooseberry yakni mampu membersihkan area kewanitaan agar tetap wangi dan mengurangi keputuhan berlebih.
Cara menggunakannya rebus Gooseberry kemudian saring hingga mendapatkan ekstrak airnya.
Ada beberapa bahan alami yang bisa membantu merapatkan daerah kewanitaan tanpa efek samping dan salah satunya ialah gooseberry.
