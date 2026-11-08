Ingin Gelorakan Semangat Berdikari, PDIP Gelar Soekarno Run di Blitar

jpnn.com - BLITAR - PDI Perjuangan menggelar Soekarno Run di Blitar, Jawa Timur (Jatim), pada Minggu (8/11) yang dimulai pukul 05.00 WIB dan diikuti lebih dari empat ribu peserta.

Sekjen dan Ketua DPP PDIP Hasto Kristiyanto serta Ganjar Pranowo menjadi dua dari ratusan peserta kategori sepuluh kilometer.

Tampak hadir istri Ganjar, Siti Atikoh Suprianti, juga memeriahkan lari yang dimulai dengan menyanyikan Indonesia Raya.

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Sementara itu, Ketua DPP yang juga mantan Bupati Blitar dua periode Djarot Syaiful Hidayat turut memeriahkan lari kategori lima kilometer yang diikuti ribuan peserta.

Tampak, beberapa peserta kategori lima kilometer mengenakan sayap seperti burung garuda, pakaian ala Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno, dan memakai topi bergaya Naruto.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Bidang Pemuda dan Olahraga Eri Cahyadi menjadi tokoh yang mengibarkan bendera dimulainya Soekarno Run.

Hasto menuturkan ajang Soekarno Run bukan sekadar aktivitas olahraga, melainkan telah menjadi bagian dari kultur dan tradisi kepartaian dalam menggembleng mentalitas generasi muda.

Hasto menyatakan PDIP mengajak pemuda menumbuhkan rasa percaya diri melalui lari, termasuk ingin menguatkan berani berpikir merdeka serta memiliki keteguhan sikap dalam mengabdi ke bangsa dan negara.