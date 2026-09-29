menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Ingin Kenyang Lebih Lama, Coba Konsumsi 5 Makanan Ini

Ingin Kenyang Lebih Lama, Coba Konsumsi 5 Makanan Ini

Ingin Kenyang Lebih Lama, Coba Konsumsi 5 Makanan Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Yoghurt. Foto hello sehat

jpnn.com, JAKARTA - BAGI Anda yang sedang diet, ada beberapa makanan yang bisa membantu kamu merasa kenyang lebih lama.

Hal ini bisa membantu proses penurunan berat badan makin lancar.

Dengan memilih makanan yang tepat, kamu bisa merasa kenyang lebih lama dan tetap mendapatkan nutrisi seimbang.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Telur dan Salmon Asap

Dua butir telur mengandung sekitar 12 gram protein, lebih tinggi dibandingkan setengah cangkir oat yang hanya 7 gram.

Untuk meningkatkan asupan protein dan lemak sehat, tambahkan 2 ons salmon asap yang mengandung 13 gram protein.

Baca Juga:

Kombinasi ini membuat makanan lebih seimbang dan kenyang lebih lama.

2. Yogurt Yunani

Satu porsi yogurt Yunani rendah lemak (sekitar 7 ons) menawarkan 20 gram protein.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu perut kenyang lebih lama dan salah satunya ialah tentu saja alpukat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI