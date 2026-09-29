Ingin Kenyang Lebih Lama, Coba Konsumsi 5 Makanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - BAGI Anda yang sedang diet, ada beberapa makanan yang bisa membantu kamu merasa kenyang lebih lama.

Hal ini bisa membantu proses penurunan berat badan makin lancar.

Dengan memilih makanan yang tepat, kamu bisa merasa kenyang lebih lama dan tetap mendapatkan nutrisi seimbang.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Telur dan Salmon Asap

Dua butir telur mengandung sekitar 12 gram protein, lebih tinggi dibandingkan setengah cangkir oat yang hanya 7 gram.

Untuk meningkatkan asupan protein dan lemak sehat, tambahkan 2 ons salmon asap yang mengandung 13 gram protein.

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Kombinasi ini membuat makanan lebih seimbang dan kenyang lebih lama.

2. Yogurt Yunani

Satu porsi yogurt Yunani rendah lemak (sekitar 7 ons) menawarkan 20 gram protein.