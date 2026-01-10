menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Ingin Kulit Bebas Kerutan, Rutin Konsumsi 10 Makanan Super Ini

Ingin Kulit Bebas Kerutan, Rutin Konsumsi 10 Makanan Super Ini

Ingin Kulit Bebas Kerutan, Rutin Konsumsi 10 Makanan Super Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ubi jalar. (Foto: Ist/Jpnn)

jpnn.com, JAKARTA - SETIAP wanita pasti ingin memiliki kulit yang segar, cerah, dan bebas kerutan.

Jika yang Anda lihat di cermin hanyalah kerutan, garis halus, dan lingkaran hitam, kamu mungkin menunjukkan tanda-tanda penuaan.

Wanita memang takut melihat gejala-gejala ini. Jadi, wajar saja jika Anda memborong toko kecantikan yang penuh dengan produk antipenuaan yang mewah, tetapi coba tebak?

Baca Juga:

Solusi untuk masalah Anda terletak tepat di dapur Anda dengan makanan antipenuaan tertentu.

Bukan rahasia lagi bahwa pilihan gaya hidup seperti perlindungan matahari dan rutinitas perawatan kulit Anda adalah aspek terpenting dalam menghindari penuaan kulit.

Namun, Anda juga harus mempertimbangkan pola makan yang sehat dan seimbang dengan nutrisi penting jika kamu menginginkan kulit yang halus dan bebas kerutan.

Baca Juga:

Kita adalah apa yang kita makan dan dalam hal perawatan kulit, makanan yang kita makan membuat banyak perbedaan dalam seberapa baik kulit kita mampu melawan kerutan dan tanda-tanda penuaan lainnya.

Pola makan yang kaya akan makanan yang baik untuk kulit akan melawan perkembangan kerutan, garis-garis halus, kulit kusam, dan bahkan meningkatkan produksi kolagen.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu mencegah timbulnya kerutan pada kulit dan salah satunya adalah kacang lentil.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI