Ingin Kurangi Tawuran, Pramono Resmikan Ring Tinju di Kampung Melayu Jaktim

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan arena tinju dan Posko Jaga Jakarta di kawasan kolong Flyover Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat (6/11).

Kedua fasilitas tersebut untuk mencegah tawuran dengan pembinaan olahraga bagi anak muda dan penguatan keamanan lingkungan.

“Arena ring tinju merupakan langkah preventif dalam menangani aksi tawuran dan menjaga ketertiban umum melalui pendekatan kolaboratif berbasis wilayah,” ujar Pramono.

Pramono menyebutkan data menunjukkan bahwa dengan adanya arena tinju mengurangi tawuran para pemuda.

Pada 2025, ada sebanyak 130 kali tawuran di area tersebut dalam satu tahun. Namun, berkurang hingga 100 kali.

“Dari 132 menjadi kurang lebih 20-an lebih. Artinya 100 kali lebih tawuran yang berkurang di tempat ini,” kata dia.

Eks Sekretaris Presiden itu berharap fasilitas tersebut dimanfaatkan pemuda dan komunitas setempat untuk berlatih, mengembangkan bakat, serta meraih prestasi olahraga.

Dia meminta para pemuda untuk menghindari keterlibatan dalam tawuran dan dialihkan menjadi kegiatan positif.