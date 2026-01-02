Ingin Lebih Sehat di 2026, Surya Saputra Ungkap Alasannya
jpnn.com - Menyambut tahun 2026, aktor Surya Saputra memiliki resolusi tersendiri.
Tak neko-neko, pemain film Boleh Sekali Saja Ku Menangis itu hanya ingin lebih sehat di tahun 2026 ini.
"Pengin sehat," ujar Surya Saputra di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, baru baru ini.
Keinginan untuk menjadi lebih sehat berkaca pada hasil tes kesehatan yang dilakukannya beberapa waktu lalu.
Surya Saputra mengaku dirinya menemukan sejumlah catatan penting yang harus segera dibenahi.
Oleh karena itu, dia pun ingin mulai menjalani gaya hidup yang lebih sehat.
"Saya baru ngecek, ternyata banyak banget PR saya. Ada beberapa yang mengkhawatirkan. Yang harus saya ubah dalam diri. Terus, harus memulai olahraga yang lebih rutin. Mungkin latihan Merpati Putih lagi," kata suami Cynthia Lamusu itu.
Dia mengaku, saat masih rutin latihan bela diri, kesehatannya berada dalam kondisi yang baik.
