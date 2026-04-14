Ingin Mempertemukan Kedua Anaknya, Denada: Akan Jadi Hal Yang Membahagiakan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denanda mengungkapkan rencananya untuk mempertemukan putrinya, Aisha dengan Ressa Rizky Rossano.

Ressa Rizky Rossano merupakan putra sulung Denada yang baru baru ini diakui dan terungkap di publik.

Semula, Denada berusaha secara hati-hati untuk memberitahu Aisha soal identitas Ressa.

Dia mengaku ingin sang putri mengetahui langsung mengenai hal tersebut dari dirinya.

"Yang memang jadi hal yang kepengin aku kejar untuk segera aku bisa kasih tahu ke dia, dan aku maunya bisa kasih tahu dia sendiri begitu langsung supaya dia tahunya langsung dari aku sendiri begitu," ujar Denada di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (13/4).

Dia, bahkan menggandeng psikolog agar penyampaiannya tersebut tepat.

Pelantun Pitik Gemoy itu berkonsultasi denga psikolog agar mendapatkan cara terbaik berbicara kepada Aisha.

"Waktu itu aku sempat minta bantuan, lagi-lagi sama psikolog begitu, ya, sama aku merasa aku perlu banget butuh bantuan masukan dan input rekomendasi dari tenaga-tenaga ahli begitu ya, untuk bagaimana caranya aku ngomong sama Aisha, supaya dia juga bisa tahu segera," kata Denada.