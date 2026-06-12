Ingin Mendompleng Demo Mahasiswa di Jakarta, 2 Orang Bawa Bom Molotov Ditangkap
jpnn.com - Sebanyak dua orang ditangkap satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Polda Metro Jaya di sekitar Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat (Jakpus) pada Jumat (12/6), karena tertangkap tangan membawa bom molotov.
"Sudah diamankan dua orang oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto di Bundaran HI, Jakarta, Jumat ini.
Budi menduga kedua orang yang ditangkap ingin mendompleng aksi mahasiswa di Jakarta pada Jumat ini.
"Mengidentifikasi beberapa kelompok orang yang akan bergabung dengan kelompok aksi mahasiswa dan ini membawa molotov," katanya.
Namun, kata dia, polisi belum bisa memastikan asal-usul dua orang yang ditangkap dan kedapatan membawa bom molotov.
"Ini masih dilakukan pendalaman pada 2 orang yang diamankan tadi,” ujarnya.
Budi memastikan polisi akan bertindak tegas dan tidak akan segan-segan terhadap kelompok yang diduga membuat kerusuhan di Jakarta.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut dua orang yang ditangkap pada Jumat ini diduga ingin mendompleng aksi mahasiswa.
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