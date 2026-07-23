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Ingin Mudah Tidur Nyenyak Setiap Malam, Konsumsi 10 Minuman Ini

Ingin Mudah Tidur Nyenyak Setiap Malam, Konsumsi 10 Minuman Ini
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Ilustrasi air kelapa. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang sulit tidur nyenyak setiap malam. Hal ini tentu bisa meningkatkan berbagai risiko kesehatan.

Untungnya, minuman yang Anda minum sebelum tidur bisa membantu Anda menikmati malam yang lebih nyenyak.

Ibu Anda mungkin tahu apa yang ia lakukan ketika ia menyuruh Anda tidur dengan secangkir susu hangat.

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Berbagai minuman lezat lainnya bisa membantu Anda jika Anda kesulitan menemukan kedamaian di malam hari.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Intermountainhealthcare.org.

1. Susu Hangat

Orang-orang telah menggunakan pengobatan kuno ini untuk membantu mereka tidur nyenyak selama beberapa dekade, dan masih menjadi pilihan populer hingga saat ini.

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Meskipun sebuah artikel di New York Times menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti yang membuktikan bahwa ritual tersebut efektif.

Alasan mengapa banyak ibu dan pakar ilmiah sama-sama mengandalkan susu hangat adalah karena susu mengandung asam amino triptofan dalam jumlah yang signifikan.

Ada beberapa jenis minuman yang sehat dan bergizi yang bisa membantu Anda tidur nyenyak dan salah satunya tentu saja jus ceri asam.

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