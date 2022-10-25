Ingin Pisah Baik-Baik, Clara Shinta Tak Persoalkan Harta Gana-Gini
jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Selebritas Instagram (Selebgram) Clara Shinta telah menggugat cerai suaminya, Muhammad Alexander ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.
Dia mengaku dirinya tidak meminta harta gana-gini dalam gugatan cerainya.
Clara Shinta lantas mengungkapkan alasan dirinya tak meminta harta gana-gini.
"Saya sendiri sih enggak ada kesepakatan, enggak minta harta gana-gini juga karena kami memang ada harta terpisah. Saya sih enggak menuntut apa pun sih begitu, aman saja," ujar Clara Shinta di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kamis (16/4).
Dia menegaskan dirinya tak menuntut apa pun kepada suaminya tersebut.
Clara Shinta hanya berharap agar dapat berpisah secara baik-baik dengan suaminya, tanpa ada konflik.
"Semuanya penginnya berjalan dengan damai saja, kenal baik-baik, berpisah dengan baik-baik, begitu saja sih," tuturnya.
Dia menuturkan bahwa sedari awal, dirinya menikah dengan sang suami dilandasi oleh perasaan sayang, tanpa adanya tuntutan apa pun, termasuk dalam masalah finansial.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dituntut Ganti Rugi Rp 10,7 Miliar, Clara Shinta Bakal Mensomasi Balik Indah
- Resmi Gugat Cerai, Clara Shinta Akui Sudah Pisah Rumah dengan Suami
- Suami Dituduh Lakukan Video Nakal, Clara Shinta Disomasi dan Diminta Ganti Rugi Rp 10,7 Miliar
- Suami Diduga Lakukan Video 'Nakal', Clara Shinta Pilih Gugat Cerai
- 3 Berita Artis Terheboh: Suami Clara Shinta Tersandung Gosip, Marshrel Nyaris Meninggal
- Sahabat Ungkap Kondisi Clara Shinta Seusai Dugaan Video Nakal Sang Suami Mencuat