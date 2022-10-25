Ingin Pisah Baik-Baik, Clara Shinta Tak Persoalkan Harta Gana-Gini

Clara Shinta. Foto: Instagram/clarashintareal

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Selebritas Instagram (Selebgram) Clara Shinta telah menggugat cerai suaminya, Muhammad Alexander ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Dia mengaku dirinya tidak meminta harta gana-gini dalam gugatan cerainya.

Clara Shinta lantas mengungkapkan alasan dirinya tak meminta harta gana-gini.

"Saya sendiri sih enggak ada kesepakatan, enggak minta harta gana-gini juga karena kami memang ada harta terpisah. Saya sih enggak menuntut apa pun sih begitu, aman saja," ujar Clara Shinta di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kamis (16/4).

Dia menegaskan dirinya tak menuntut apa pun kepada suaminya tersebut.

Clara Shinta hanya berharap agar dapat berpisah secara baik-baik dengan suaminya, tanpa ada konflik.

"Semuanya penginnya berjalan dengan damai saja, kenal baik-baik, berpisah dengan baik-baik, begitu saja sih," tuturnya.

Dia menuturkan bahwa sedari awal, dirinya menikah dengan sang suami dilandasi oleh perasaan sayang, tanpa adanya tuntutan apa pun, termasuk dalam masalah finansial.

