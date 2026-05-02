Ingin Tambah Momongan, Cut Meyriska Tunggu Persetujuan Anak Kedua

Cut Meyriska dan Roger Danuarta. Foto: Instagram/ cutratumeyriska

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Cut Meyriska ternyata memiliki keinginan untuk menambah momongan dengan suaminya, Roger Danuarta.

Saat ini, pasangan selebritas itu telah dianugerahi dua orang anak.

Namun, keinginan Cut Meyriska masih harus menunggu persetujuan dari putra keduanya.

"Pengin, tapi tunggu acc anak nomor dua," kata Cut Meyriska di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/4).

Alih-alih memaksakan kehendak, perempuan berusia 32 tahun itu memilih menunggu kesiapan buah hati.

Bila diberi anugerah, Cut Meyriska dan Roger Danuarta kemungkinan ingin menambah momongan dalam tiga tahun ke depan.

"Anak nomor dua belum terima, belum mau. Mungkin dua tiga tahun lagi," tuturnya.

Cut Meyriska mengaku sudah mencoba memberi pemahaman dan pengertian kepada putra keduanya, tetapi jawabannya selalu menunjukkan keinginan untuk tetap menjadi anak bungsu.

