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Ingin Tubuh Tetap Hangat Selama Musim Dingin, Konsumsi 9 Makanan Ini

Ingin Tubuh Tetap Hangat Selama Musim Dingin, Konsumsi 9 Makanan Ini
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Oatmeal. Foto: Medical News Today

jpnn.com, JAKARTA - MUSIM dingin membuat Anda melapisi tubuh dengan pakaian dan selimut.

Pada saat musim dingin, tubuh kita mulai menginginkan makanan yang hangat dan membuat kita merasa lebih hangat dari dalam.

Pernahkah kita bertanya-tanya bagaimana cara kerjanya? Selama musim dingin, lebih baik mengonsumsi makanan yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna karena suhu tubuh meningkat selama metabolisme.

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Jam siang yang lebih sedikit juga berperan besar dalam keinginan makan.

Berikut adalah makanan yang harus Anda konsumsi di musim dingin agar tetap hangat, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Sereal

Awali hari Anda dengan makanan seperti oatmeal, bubur, dan olahan gandum utuh.

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Meskipun kita sering menginginkan pizza dan pasta, lebih baik mengonsumsinya sesekali karena tidak akan membantu menjaga tubuh tetap hangat dan hanya akan memberikan efek sementara karena karbohidrat sederhana dicerna dengan cepat.

Calon ibu dan ibu baru bisa mengonsumsi bubur atau olahan oatmeal yang diperkaya dengan sayuran.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu menjaga tubuh tetap hangat selama musim dingin dan salah satunya ialah tentu saja ghee.

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