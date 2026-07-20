Ingin Wujudkan Tangsel Nol Kasus Stunting, Tangsel Genjot Pencegahan dari Prakehamilan

jpnn.com, TANGSEL - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemkot Tangerang Selatan TB Asep Nurdin menyebut pihaknya serius memutus mata rantai stunting atau tengkes.

Caranya, kata dia, Pemkot Tangsel menggeser strategi penanganan tengkes ke arah hulu melalui pengawasan kesehatan ibu dan anak sejak masa pra-kehamilan.

Menurut Asep, upaya itu mulai menunjukkan capaian positif dengan melihat data pada 2026 soal prevalensi stunting yang mengalami penurunan cukup signifikan.

"Berkat kerja keras dan sinergi semua pihak, angka stunting di Tangsel saat ini berhasil ditekan hingga menyentuh 8,2 persen. Capaian ini sudah berada jauh di bawah rata-rata target nasional," kata dia kepada awak media, Senin (20/7).

Dia mengatakan Pemkot Tangsel saat ini memang gencar memeriksa secara berkala ibu hamil, memberi makanan tambahan, hingga pemantauan ketat di posyandu demi mencegah angka tengkes.

Pemkot Tangsel, lanjut Asep, bergerak secara lintas sektor dan melibatkan kader PKK hingga perangkat kecamatan serta kelurahan demi memastikan bantuan tepat sasaran.

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Menurut Asep, Pemkot Tangsel terus melakukan akurasi data di lapangan demi menekan angka tengkes mencapai target nol kasus.

"Melalui integrasi data yang akurat dari tingkat posyandu hingga tingkat kota, kita bisa memetakan wilayah sebaran secara real-time. Digitalisasi ini mempermudah tim di lapangan untuk bergerak cepat dan memastikan tidak ada satu pun keluarga berisiko yang luput dari perhatian," ujar dia.