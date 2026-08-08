Inginkan Pria Gentleman, Sintya Marisca Ungkap Kriteria Pasangan Idamannya
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Sintya Marisca mengungkapkan kriteria pasangan yang diidamkannya.
Perempuan berusia 26 tahun itu mengaku tidak memiliki syarat yang rumit dan hanya berharap dipertemukan dengan sosok pria yang bersikap gentleman.
"Ah, kayaknya udah klasik banget ya tipe ini itu, ini itu. Mungkin kalau di titik kali ini, tipe yang terbaik adalah semoga aku dapat yang gentleman. That's it," ujar Sintya Marisca di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (5/8).
Selain gentleman, bintang serial My Chef in Crime itu berharap kelak memiliki pasangan yang seiman dengannya.
Meski begitu, dia menilai hal yang lebih penting saat ini adalah terus memperbaiki diri sebelum dipertemukan dengan jodoh terbaik.
"Tetapi, terlepas dari tipe-tipe yang aku inginkan, semoga akunya dulu yang memperbaiki diri sampai akhirnya bisa memantaskan diri dan dapat jodoh yang terbaik," tuturnya.
Sintya juga mengaku lebih menyukai pria yang usianya lebih tua.
Menurutnya, pasangan yang lebih dewasa diharapkan mampu membimbing dan memberikan rasa nyaman dalam menjalani hubungan.
Aktris Sintya Marisca mengungkapkan kriteria pasangan yang diinginkannya. Salah satunya adalah gentleman.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Foto Pamer Cincin di Jari Manis Bikin Heboh, Sintya Marisca Ungkap Sebuah Fakta
- Gegara Jadi Chef di Serial Terbaru, Roy Sungkono Jadi Jago Masak?
- Pria di Singkawang Tewas dengan Luka Tembak di Dada, Polisi Bergerak
- Pria yang Hilang di Hutan Asahan Ditemukan Selamat
- AGZO Ungkap Tren Perkembangan Industri Personal Care Pria
- Sintya Marisca Jarang Balas Chat, Iskak Khivano Ungkap Cara Bangun Chemistry di Film CLBK