Inginkan Pria Gentleman, Sintya Marisca Ungkap Kriteria Pasangan Idamannya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Sintya Marisca mengungkapkan kriteria pasangan yang diidamkannya.

Perempuan berusia 26 tahun itu mengaku tidak memiliki syarat yang rumit dan hanya berharap dipertemukan dengan sosok pria yang bersikap gentleman.

"Ah, kayaknya udah klasik banget ya tipe ini itu, ini itu. Mungkin kalau di titik kali ini, tipe yang terbaik adalah semoga aku dapat yang gentleman. That's it," ujar Sintya Marisca di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (5/8).

Selain gentleman, bintang serial My Chef in Crime itu berharap kelak memiliki pasangan yang seiman dengannya.

Meski begitu, dia menilai hal yang lebih penting saat ini adalah terus memperbaiki diri sebelum dipertemukan dengan jodoh terbaik.

"Tetapi, terlepas dari tipe-tipe yang aku inginkan, semoga akunya dulu yang memperbaiki diri sampai akhirnya bisa memantaskan diri dan dapat jodoh yang terbaik," tuturnya.

Sintya juga mengaku lebih menyukai pria yang usianya lebih tua.

Menurutnya, pasangan yang lebih dewasa diharapkan mampu membimbing dan memberikan rasa nyaman dalam menjalani hubungan.