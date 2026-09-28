Inhealth Hadirkan Health & Wellness Festival

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Inhealth) menghadirkan Health & Wellness Festival sebagai puncak peringatan Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 di Hutan Kota by Plataran Senayan dan kawasan kompleks olahraga Gelora Bung Karno.

Mengusung tema 'Melayani Sepenuh Hati, Menjaga Dengan Pasti', kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 800 peserta dan menghadirkan berbagai aktivitas olahraga serta edukasi kesehatan.

“Peringatan Hari Pelanggan Nasional menjadi momen spesial bagi Inhealth untuk mengapresiasi para peserta yang senantiasa memberikan kepercayaan dalam menjaga aset terbaiknya, yaitu kesehatan. Kami menghadirkan rangkaian customer experience melalui customer visit, konsultasi kesehatan gratis, kegiatan kepedulian kepada yayasan kanker anak dan yayasan kanker payudara di wilayah kantor operasional Inhealth, hingga Health & Wellness Festival di 10 kota," ujar Jenni Wihartini Direktur Operasional Inhealth.

Health & Wellness Festival Inhealth 2026 di Jakarta diramaikan dengan berbagai aktivitas olahraga dan edukasi kesehatan, yaitu FunRun bersama Nirina Zubir, Yoga bersama Penyogastar, Poundfit bersama Tari Wirtjes, dan Health Talk yang mengahadirkan narasumber dr. Adrian Setiaji dan dr. Purnamawati S. Pujiarto (Tim Ahli Formularium Obat Inhealth).

Peserta juga dapat mengikuti mini medical check-up serta berbagai aktivitas lainnya, seperti entertainment, doorprize, dan area playground untuk anak.

Lebih dari sekadar perayaan, rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Inhealth menjadikan Hari Pelanggan Nasional tidak hanya sebagai momentum apresiasi, tetapi juga sebagai ruang edukasi untuk meningkatkan kepedulian peserta terhadap kesehatan.

Melalui ragam aktivitas interaktif, Inhealth mengajak peserta untuk menjadikan gaya hidup sehat sebagai bagian dari keseharian.

“Melalui Health & Wellness Festival, Inhealth ingin membawa pengalaman perlindungan kesehatan lebih dekat dengan peserta melalui aktivitas yang relevan dengan kebutuhan dan keseharian mereka. Lebih dari sekadar memberikan pengalaman yang menyenangkan, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi peserta untuk beraktivitas bersama, memperoleh edukasi dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kesehatan," tuturnya.