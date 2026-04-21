Ini 10 Menteri dengan Kinerja Terbaik, Siapa Paling Unggul?

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga survei Index Politica merilis daftar 10 menteri dengan kinerja terbaik dalam Kabinet Merah Putih berdasarkan persepsi publik pada 2026.

Direktur Riset Index Politica Fadhly Alimin Hasyim, menyampaikan hasil tersebut merupakan bagian dari survei nasional yang digelar pada 5–19 April 2026.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.610 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error ±1,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam hasil survei, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempati posisi teratas dalam daftar menteri dengan kinerja terbaik.

Penilaian tersebut didorong oleh program penguatan kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang dinilai adaptif terhadap dinamika ekonomi.

Posisi berikutnya ditempati Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang dinilai berhasil mendorong sinkronisasi pembangunan infrastruktur.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid juga masuk dalam daftar, terutama terkait target percepatan sertifikasi tanah nasional.