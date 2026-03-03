Ini 2 Agenda Pertemuan Prabowo dengan Mantan Presiden di Istana

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan mengundang para mantan Presiden dan Wakil Presiden RI ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/3) malam.

Dalam undangan tersebut, tercantum untuk menghadiri acara silaturahmi dan buka puasa bersama.

Prabowo mengundang Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Baca Juga: Ini Alasan Megawati Tak Bisa Memenuhi Undangan Prabowo di Istana Negara

Adanya undangan tersebut dibenarkan ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah. Dia mengatakan bahwa Jokowi akan hadir memenuhi undangan tersebut.

"Insyaallah beliau (Jokowi) hadir,” ucap Syarif melalui pesan singkat kepada wartawan.

Syarif mengungkapkan bahwa Jokowi akan hadir lebih awal sebelum waktu yang telah ditentukan.

Prabowo sendiri mengundang para mantan Presiden dan Wapres untuk hadir di Istana Kepresidenan pukul 19.30 WIB.

“Biasanya beliau hadir lebih awal sebelum waktu yang telah ditentukan, magrib di Jakarta Pusat kan pukul 18.13 WIB. Undangannya mulai pukul 19.30 WIB, ya bisa jadi buka puasa masing-masing terlebih dahulu,” jelasnya.