Ini 2 Akun yang Dilaporkan oleh Azizah Salsha ke Polisi

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Azizah Salsha telah melaporkan pemilik akun media sosial yang menyebarkan fitnah tentang dirinya ke Bareskrim Polri, Jakarta pada Selasa (12/8).

Adapun akun yang dilaporkan berjumlah dua yakni pemilik akun TikTok @ibaratbradpittt dan akun YouTube @niceguymo.

Anak Andre Rosiade itu mengaku bakal melanjutkan proses hukum lantaran ingin memberikan efek jera terhadap pelaku.

"Untuk kali ini, mungkin aku ingin kasih efek jera saja karena sudah satu tahun terus-terusan kayak begini ini, ternyata belum berhenti-berhenti juga,” kata Azizah Salsha dilansir Antara.

Istri Pratama Arhan itu mengatakan pelaku sudah berulang kali menyebarkan fitnah tentang dirinya.

Menurut Azizah Salsha, fitnah tersebut sangat keterlaluan, apalagi dirinya dituduh berselingkuh.

“Sedih pastinya, tetapi dijalani saja hidup ini, ya," tambahnya.

Adapun Azizah Salsha dan kuasa hukumnya melaporkan kedua akun tersebut dengan Pasal 45 ayat (4) dan (6) juncto Pasal 27A Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.